Россия призвала не считать выдачу паспортов Донбассу сигналом Зеленскому

Выдача российских паспортов жителям Донбасса не должна обсуждаться в СБ ООН, так как не угрожает миру и безопасности, заявил на заседании Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя.

Он пояснил, что сотни тысяч жителей юго-востока Украины запросили российское гражданство еще до указа, так как были «поставлены Киевом в невыносимые жизненные условия». С 1 апреля 2014 года по 2 апреля 2019 года в Россию «въехало и осталось» 925,548 тыс. граждан из юго-восточных областей Украины, а всего в России проживает 2,3 млн украинцев. Гражданства просили 334 тыс. украинцев, передает РИА «Новости».

Указ главы российского государства Владимира Путина не был «приурочен к какому-то событию» и не является «неким сигналом для кого-то».

Решение России об облегчении предоставления российского гражданства жителям Донбасса поможет решить их жизненно важные проблемы и не имеет отношения к минским соглашениям, передает ТАСС.

Россия лишь предоставляет жителям Донбасса возможность стать российскими гражданами, а не заставляет их делать это насильно, подчеркнул Небензя, добавив, что Россия ни у кого ничего не отбирает, а берет на себя большую экономическую нагрузку.

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Россия надеется, что новая власть на Украине изменит риторику предыдущих властей по вопросам юго-востока страны, а также «предпримет реальные шаги для выполнения минских соглашений и учтет интересы своих граждан».

Напомним, Россия ввела упрощенную процедуру получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Как заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, если Москва пытается послать «сигналы новому избранному президенту Украины», «это не сработает».