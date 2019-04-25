Украина решила не требовать от СБ ООН санкций против России

Киев не планирует требовать от Совбеза ООН ввести санкции против Москвы в ответ на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Он заявил, что Украина «далека от такого запроса». При этом Киев рассчитывает как минимум на «заявление председателя Совбеза или другое заявление Совета или хотя бы заявление для прессы», передает РИА «Новости».

По словам Ельченко, если Москва своими действиями пытается послать «сигналы новому избранному президенту Украины», чтобы подтолкнуть того к «определенным условиям», «это не сработает».