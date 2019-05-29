Виновница ДТП в Махачкале не стала жаловаться на забросавших ее камнями очевидцев

Жительница Махачкалы, ранее сбившая четверых пешеходов, не стала жаловаться в полицию на очевидцев аварии, которые забросали ее и автомобиль камнями.

«Сейчас ведется следствие в рамках возбужденного уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По очевидцам, которые разбили камнями авто и пытались устроить самосуд, водитель не написала заявления», – сообщил пресс-службе МВД Дагестана ТАСС.

Ранее сообщалось, что 43-летняя жительница Махачкалы сбила четверых пешеходов, перепутав педали газа и тормоза. Все пострадавшие были госпитализированы.

Очевидцы ДТП начали закидывать автомобиль камнями, в конфликт пришлось вмешаться сотрудникам полиции.