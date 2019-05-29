Сбившую четырех человек женщину закидали камнями в Махачкале

В Махачкале очевидцы аварии, в которой пострадали четыре человека, закидали камнями автомобиль и женщину, находившуюся за рулем.

43-летняя жительница Махачкалы совершила наезд на трех стоявших на тротуаре мужчин и женщину, проходившую мимо, сообщили в ГУ МВД Дагестана. По словам водителя, она перепутала педаль газа с тормозом. Уточняется, что опыт вождения у женщины около десяти лет.

«Все четверо пострадавших госпитализированы: двое мужчин 31-го и 32-х лет, а также 61-летняя женщина с травмами различной степени тяжести, а 25-летний мужчина находится в реанимации, на данный момент он неконтактен», – уточнили в ведомстве.

После аварии возмущенные очевидцы начали кидать камни в автомобиль виновницы ДТП. В итоге в конфликт вмешались сотрудники полиции. Позже было опубликовано видео с последствиями самосуда.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что машину скорой помощи закидали камнями во Владивостоке.