Машину скорой забросали камнями во Владивостоке

Во Владивостоке неизвестные напали на приехавшую на вызов машину скорой помощи, забросав ее камнями, сообщил представитель городского УМВД.

Сообщение об инциденте поступило в полицию от дежурного врача скорой медицинской помощи. Медработник сообщила, что неизвестные забросали камнями машину скорой, передает РИА «Новости».

Местное издание Vlnews24 сообщает, что скорую закидали камнями мужчины, которые вызвали медиков. Отмечается, что они вели себя агрессивно, и врачи решили закрыться в автомобиле.

На место прибыл наряд ДПС Госавтоинспекции Владивостока, однако злоумышленников не нашли.

Проверка по факту инцидента пока не проводится.

Ранее в Москве мужчина напал с ножом на сотрудников скорой помощи.