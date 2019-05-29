Партия Саакашвили решила участвовать в выборах в Раду

Партия бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвили «Движение новых сил» приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине 21 июля, заявил один из лидеров партии, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

«Да, мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», – сообщил он в интервью изданию «Апостроф».

Тем временем сам Михаил Саакашвили получил в Варшаве необходимый для возвращения на Украину документ.

«Волшебная консул Украины выдала мне в посольстве (Украины) в Варшаве удостоверение личности на возвращение на Украину», – написал он в Facebook, добавив, что выезжает в аэропорт для вылета в Киев.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Саакашвили, после чего тот назвал день своего возвращения на Украину. Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил решение вернуть гражданство экс-президенту Грузии.

Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году, тогда же было прекращено его грузинское гражданство. В 2017 году Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, в 2018 году его задержали в Киеве и выдворили в Польшу.