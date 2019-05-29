Генпрокуратура решила проверить все образовательные учреждения

Генеральная прокуратура в 2019 году комплексно проверит образовательные учреждения, сообщил глава ведомства Юрий Чайка на выступлении в Госдуме.

«Планируем проведение комплексной проверки в образовательных организациях, в ходе которой будут изучены вопросы не только физической защищенности учащихся, но и безопасности, питания, профилактики правонарушения и устранения ранее выявленных нарушений», – отметил генеральный прокурор, передает ТАСС.

Напомним, во вторник в городе Вольск Саратовской области подросток принес в школу топор и нанес удар одной из учениц.

До этого в якутском селе Борогонцы директор школы получил ножевое ранение, по подозрению в нападении задержали 18-летнего молодого человека.