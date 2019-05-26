Директора якутской школы ранили ножом

В селе Борогонцы в Якутии директор школы получил ножевое ранение, по подозрению в нападении задержан 18-летний молодой человек, сообщил источник в пресс-службе МВД Якутии.

Нападение на директора школы села Чаранг произошло в ночь с пятницы на субботу в селе Борогонцы Усть-Алданского района. Мужчину госпитализировали в центральную районную больницу с ножевым ранением. В соцсетях сообщалось, что мужчина на одной из центральных улиц Борогонцев попытался остановить группу подростков, избивающих человека, передает РИА «Новости».

«По данному факту возбуждено уголовное дело», – сообщил источник.

В больнице сообщили, что мужчина попал к ним в ночь на субботу с проникающим ножевым ранением, сейчас он в послеоперационной реанимации.

«Состояние стабильное, он в сознании, говорить может. Ведем наблюдение, возможно, в понедельник переведем в палату стационара», – рассказала главный врач центральной больницы Усть-Алданского района Анна Петрова.

Позже был задержан 18-летний подозреваемый, который дал признательные показания.