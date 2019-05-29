Орешкин объяснил слова о невыплате пенсий ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, объясняя свои высказывания в рамках Столыпинского форума, заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста по примеру Китая.

Ранее СМИ сообщили, что Орешкин, выступая на Столыпинском форуме, указал на Китай как пример того, где решили «жертвовать настоящим, чтобы ВВП рос». Теперь на своей странице в Facebook Орешкин пояснил, что на форуме отвечал на вопрос об особенностях развития Китая и высоких темпах роста экономики этой страны. Интересными и применимыми для России из своего выступления он считает тезисы по активной политике в области управления кредитным предложением и концентрации на прорывных направлениях.

«Однако акцент некоторые СМИ сделали на совсем другом – на ограничение мер соцподдержки в Китае. И якобы из этого следует мое предложение применить этот опыт в России», – написал министр.

Орешкин подчеркнул, что такой «печальный факт китайской действительности» действительно помог Пекину ускорить рост ВВП, но России не следует идти путем ограничения социальной политики. «Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами», – добавил он.

Ссылаясь на данные Всемирного банка, Орешкин отметил, что по состоянию на 2015 год в Китае 372,8 млн, или 27,2%, населения жили на менее 5,5 долларов в день по паритету покупательной способности, тогда как в России таких людей было 3,9 млн, или 2,7% населения.

В то же время министр признал, что говорить о полной социальной справедливости в России пока не приходится. Для достижения этой цели «необходимо двигаться по пути дальнейшего снижения бедности и дифференциации доходов».

В рамках Столыпинского форума министр заявил, что «осознанная жертва настоящим ради будущего» стала одним из факторов роста ВВП Китая, и назвал экономический рост болезненным процессом. Теперь министр пояснил, применительно к России можно говорить о «жертве» настоящим ради будущего, если речь идет о снижении активности потребительского кредитования в пользу инвестиционного. «Чрезмерное потребительское кредитование не только не приводит к увеличению доходов в будущем, но и может создать большие социальные проблемы уже сегодня», – отметил министр.

В качестве еще одного примера она привел направление прибыли крупнейших российских компаний на новые инвестиции в большем объеме и снижение расходов на госуправление в пользу инвестиций в инфраструктуру. «Только такие маневры позволят выйти на высокие темпы за сравнительно небольшой срок», – уточнил министр.