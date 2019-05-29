Эксперт оценил заявление Болтона о причастности Ирана к взрывам танкеров в ОАЭ

«Дональд Трамп готов и хочет оказывать на Иран серьезное давление, но совершенно не собирается воевать. Болтон создает обстановку самоподдерживающейся напряженности, но не более», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал заявление советника президента США по нацбезопасности, фактически обвинившего Иран в атаке на танкеры ОАЭ.

«Что касается использования этого инцидента американской администрацией в качестве casus belli (повода для войны), то сейчас идет много сообщений, утечек из администрации Дональда Трампа, согласно которым президент недоволен излишней активностью Болтона. По мнению Трампа, его советник толкает США к военным конфликтам, прежде всего с Ираном», – отмечает президент Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил: за атакой на танкеры у побережья ОАЭ, вероятно, стоит Иран. «Я думаю, очевидно, что это было совершено почти наверняка с применением морских мин из Ирана», – сказал Болтон. При этом он не привел доказательств своих высказываний.

По его словам, за пару дней до операции у побережья ОАЭ была совершена еще одна неудачная атака на нефтеналивной порт Янбу в Саудовской Аравии на Красном море.

Теоретически, такие обвинения могут быть использованы как casus belli. Федор Лукьянов, впрочем, полагает, что слова Болтона «останутся изолированным заявлением».

«Обвинения Болтона в адрес Ирана – достаточно предсказуемые. Когда произошел этот инцидент, сразу возникло подозрение, что через какое-то время его свяжут с Ираном. Так и случилось», – отмечает эксперт.

«Сам американский президент готов и хочет оказывать на Иран серьезное давление, но совершенно не собирается воевать. Это вообще не его стиль», – поделился эксперт.

По мнению Федора Лукьянова, слова советника Трампа по нацбезопасности просто повиснут в воздухе. Болтон создает обстановку самоподдерживающейся напряженности, но не более того. Лукьянов напомнил:

при президенте Джордже Буше-младшем, когда всерьез рассматривался вариант войны с Ираном (и Болтон, кстати, тоже тогда работал в администрации), после серьезных размышлений и расчетов, было принято решение, что это слишком опасно и совершенно не гарантирован результат.

И от военного вмешательства отказались. «Сейчас, я думаю, тоже будет много блефа, но до войны дело не дойдет», – отметил собеседник.

«В данном случае Дональд Трамп не хочет дезавуировать Болтона, потому что глава американской администрации занял в отношении Ирана позицию максимальной жесткости. Хотя известно, что непублично он очень недоволен в скатыванием в направлением военной конфронтации. Если это недовольство будет нарастать, а Трамп известен как человек, который довольно легко увольняет сотрудников, я думаю, что Болтон рискует повторить судьбу своих предшественников, – констатировал Лукьянов. – Но с другой стороны я не уверен, что Болтон продолжит так же нагнетать обстановку, потому что бесперспективность военного пути многим очевидна, возможно и ему самому. Он человек умный и влиятельный и понимает, что для того, чтобы удержаться в своей должности, ему надо вести себя более расчетливо».

Эксперт прогнозирует: несмотря на то, что администрация Трампа отличается довольно экстравагантными нравами, обостряющая риторика по Ирану останется на уровне отдельных заявлений. «Тема безопасности судоходства в регионе достаточно больная и если начать ее раскручивать, потом трудно будет от этого отступить», – резюмировал Федор Лукьянов.

Добавим, что 12 мая в порту эмирата Фуджейра прогремело несколько взрывов, в результате, по сообщениям ливанского телеканала Al Mayadin, огнем оказались охвачены от 7 до 10 нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией.

Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой загадочной «диверсии».

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