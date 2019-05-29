Начались переговоры о слиянии Nissan – Renault – Mitsubishi с Fiat Chrysler

Руководство автомобильного альянса Nissan – Renault – Mitsubishi приступило к обсуждению предложения компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетной основе, сообщило Киодо.

По данным Киодо, тема слияния была одной из ключевых на прошедшем в Токио собрании руководства трехстороннего альянса Nissan – Renault – Mitsubishi, передает ТАСС.

Напомним, Ростех вместе с альянсом Renault–Nissan–Mitsubishi владеют долями в голландском СП Alliance Rostec Auto B.V. Это СП 31 декабря 2018 года стало единственным акционером АвтоВАЗа.