Минобороны раскрыло число заказанных истребителей Су-35С

Замминистра обороны России Алексей Криворучко во время посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КНААЗ) сообщил, сколько истребителей Су-35С до конца 2020 года получат Воздушно-космические силы (ВКС) России.

«В соответствии с условиями действующего контракта в течение этого и следующего года ожидаем получить еще 20 истребителей Су-35С», – сказал заместитель министра обороны России, слова которого приводит ТАСС.

По словам Криворучко, «по Су-35 предприятие выполняет все свои обязательства в срок, в этом году мы получим несколько машин даже раньше срока».

Генерал также отметил, что КНААЗ постоянно работает над модернизацией истребителя, в том числе с учетом сирийского опыта. В частности, на следующих модификациях Су-35С смогут применяться все типы авиационных ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность.

Ранее Минобороны раскрыло данные о числе стоящих на вооружении Су-35.

Отметим, на Западе предсказывали рост популярности Су-35 среди иностранных покупателей, самолет называли «ночным кошмаром» американских ВВС и «самым передовым» российским истребителем.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД