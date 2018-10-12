Минобороны раскрыло данные о числе стоящих на вооружении Су-35

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко раскрыл данные о числе стоящих на вооружении ВКС РФ многоцелевых сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35.

Криворучко сообщил, что в части ВКС России была осуществлена поставка более 60 самолетов Су-35С, опытная эксплуатация которых на сегодняшний день уже завершена, передает РИА «Новости».

Замминистра отметил, что боевые и эксплуатационные характеристики Су-35С и его качество очень высоко оцениваются летным составом, эксплуатирующим машину в Сирии.

Ранее на Западе предсказали рост популярности Су-35 среди иностранных покупателей.

Отметим, Су-35 называли «ночным кошмаром» американских ВВС и «самым передовым» российским истребителем.