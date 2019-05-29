В ДНР указали на невыполнение Зеленским обещаний о прекращении огня в Донбассе

Действия президента Украины Владимира Зеленского по улучшению ситуации в Донбассе отличаются от его заявлений во время инаугурационной речи, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что для прекращения огня в Донбассе нужны жесткие меры в отношении украинских радикалов со стороны президента Украины, но, по мнению главы ДНР, «таких возможностей у Зеленского нет», передает ТАСС.

«Как мы видим, его действия, конкретные шаги уже отличаются от того, что он заявлял во время инаугурации. И сейчас мы видим, что чтобы действительно речь зашла о прекращении огня, боевых действий, нужно делать что-то другое», – сказал глава ДНР в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

При этом глава республики констатировал, что никаких контактов с действующей властью у ДНР нет, а улучшений в плане выполнения Минских соглашения не наблюдается.

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«К сожалению, прослеживаются некие шаги, очень похожие на манипуляции, которые совершал [экс-президент Петр] Порошенко», – добавил Пушилин.

Напомним, в понедельник Зеленский впервые в качестве президента Украины прибыл на позиции ВСУ в подконтрольной Киеву части Луганской области. В тот же день в ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить террор и геноцид.

В день инаугурации Зеленский заявлял, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для реализации которой он готов «пойти на все».

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