ДНР призвала мировое сообщество заставить Киев прекратить террор и геноцид

Украинские силовики по приказу командующего 30-й бригады ВСУ Ивана Гараза обстреляли Зайцево из минометов, мины попали в несколько жилых домов, один из них разрушен, говорится в заявлении народной милиции ДНР.

«ВФУ по личному приказу военного преступника Гараза открыли огонь со стороны н.п Зайцево (Северное) в направлении н.п. Гольмовский с применением минометов калибром 120 мм», – сообщается на сайте ДНР.

Народная милиция республики отмечает, что в результате прямого попадания мины повреждена кровля многоэтажного дома по проспекту Школьному, 11.

«Кроме того, зафиксировано повреждение кровли жилого дома в н.п. Зайцево по адресу ул. Рыбалко, 192. Также, по уточненным данным, в результате обстрела со стороны н.п. Новотроицкое по направлению н.п. Докучаевск, боевиками 35 бригады под командованием преступника Паласа разрушили жилой дом по адресу ул. Ленина, 102, кв. 53», – говорится в заявлении.

ДНР призвала «мировое сообщество заставить украинское командование прекратить террор и геноцид мирного населения Донбасса».

Газета ВЗГЛЯД писала, что Донбасс потребовал от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы.