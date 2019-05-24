Донбасс потребовал от Зеленского прекращения огня

Украинский генералитет провел ловкий маневр, призванный обмануть собственного нового главнокомандующего Зеленского. Перед своей отставкой бывший начальник генштаба Муженко приказал провести опрос военных «относительно возможных переговоров с ЛНР/ДНР», но новый начальник генштаба отменил это социсследование. В Донецке и Луганске напомнили Зеленскому, что счетчик артобстрелов мирных сограждан уже пошел от его лица.

В четверг утром украинское общественное мнение было взбудоражено сенсацией о том, что командирам ВСУ генштаб поручил провести среди подчиненных «в зоне Операции объединенных сил» опрос о том, как они отнесутся к возможному началу прямых переговоров с ДНР и ЛНР. Об этом сообщило издание «Обозреватель». При этом в поступившей в части директиве названия республик не были закавычены, в документе отсутствовало какое-либо упоминание «сепаратистов», «террористов», «боевиков» и других определений, которыми Киев любит называть официальных представителей и военнослужащих непризнанных республик Донбасса.

Как оказалось, приказ о проведении опроса был подписан еще 18 мая начальником генштаба Виктором Муженко, то есть еще до инаугурации президента Зеленского. Но уже спустя несколько часов после сенсационной новости стало известно, что новый глава генштаба Руслан Хомчак отменил приказ своего предшественника о проведении опроса.

Однако в те же самые часы первый президент Украины Леонид Кравчук тоже выступил за прямой диалог с Донецком и Луганском. Он заявил, что Киеву «придется учитывать позицию боевиков группировок ДНР и ЛНР», игнорировать ее больше нельзя. Прекратить конфликт в Донбассе можно с помощью освобождения пленных, диалога и прекращения огня, перечислил Кравчук.

Бывший спикер парламента ДНР, политолог Андрей Пургин полагает, что весь скандал был срежиссирован в самом генштабе сторонниками прежней власти, целью которого было заставить Зеленского сразу же занять четкую позицию по этому вопросу – либо да, либо нет.

«Это попытка раскачать военных, потому что Владимир Зеленский ведет такую миролюбивую предвыборную риторику.

Через два месяца – выборы в Раду, – сказал Пургин газете ВЗГЛЯД. – Мне кажется, это попытка нагнетания атмосферы истерии внутри ВСУ, попытка мобилизовать агрессивное военное сообщество. Не случайно уже прозвучало угрожающее заявление Билецкого».

Напомним, член украинского парламента Андрей Билецкий, вождь Национального корпуса, созданного на базе добровольческого батальона «Азов», во вторник заявил, что смена президента «не меняет наших принципов». «Еще раз повторю свои же недавние слова: власть меняется, а мы – нет! Никакого возвращения «русского мира» не получится. Мы не допустим. Если надо, то и физически. Реванша не будет», – написал Билецкий.

Как известно, призывы к прямому диалогу с Донецком и Луганском до сих пор приравнивались в правящих кругах Украины к государственной измене. Переговоры допускалось вести только с Москвой, да и то лишь при посредничестве Запада. Между тем необходимость такого диалога была четко прописана в Минских соглашениях, под которыми в 2015 году подписался президент Петр Порошенко.

Разумеется, многие сочли, что идея провести такой соцопрос исходит от Зеленского, а значит, новый президент уже зондирует почву для первых контактов с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса. Такой сценарий выглядит вполне реальным, если вспомнить, что к переговорам с Донецком и Луганском ранее призывал и миллиардер Игорь Коломойский, влияние которого в Киеве теперь явно усиливается.

На этом фоне решение нового начальника генштаба отменить опрос призвано, видимо, показать обществу, что никаких прямых переговоров «с сепаратистами» пока не будет.

Но привела ли смена власти в Киеве хотя бы к затишью на линии фронта?

«Статистика фиксирует снижение количества обстрелов.

Если раньше мы фиксировали 10-12 обстрелов в сутки, то сегодня это пять-семь обстрелов», – подтвердил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР, представитель самопровозглашенной республики на мирных переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Правда, на данный момент ОБСЕ не в состоянии предоставить данные о том, кто нарушает договоренности. Они этот момент опускают или обходят», – посетовал он.

«Факты говорят о том, что, с одной стороны – есть заявления новоизбранного президента о стремлении к диалогу, но не уточняется с кем. С другой стороны – есть данные СЦКК ЛНР и ДНР о том, что украинская сторона последние несколько дней продолжает обстрелы. Сегодня, например, в поселке Васильевка в ДНР была обстреляна водонапорная башня, и оттуда пришлось срочно эвакуировать людей. То есть никаких существенных изменений на линии соприкосновения нет», – сообщил он.

«Избирательная кампания Зеленского была построена на ожиданиях, и эти ожидания поддержало 73%. Такие же ожидания были и с нашей стороны. Но мы хотим конкретные маркеры. Не просто декларации или какие-то утечки в СМИ о проведении опроса среди военных, а конкретные шаги», – подчеркнул советник главы ЛНР.

«Зеленский должен понимать, что счетчик артобстрелов уже пошел от его лица, – подчеркнул Мирошник. – Если раньше это была вина Порошенко, то теперь это вина Зеленского, который не остановил огонь по населенным пунктам в ЛНР и ДНР. Счетчик идет. Ему уже пора принимать решение о прекращении огня».

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«А что касается призыва Кравчука к учету интересов Донецка и Луганска? Если ему нравится переставлять местами пункты Минских соглашений – пожалуйста. Но в «Минске» есть логика: вначале нужно прекратить стрелять, а затем уже начинать диалог, отводить войска и обменивать пленных. Следующий вопрос – это политическое урегулирование и восстановление экономических отношений. Но для всех этих мер от Киева должны быть назначены представители, переговорщики», – напомнил собеседник.

«Назначенное на сегодня, скажем, заседание контактной группы в Минске было сорвано по вине украинской стороны, которая пока не определилась со своими представителями. Заседание перенесли на 5 июня», – добавил Мирошник.

«Если подобный соцопрос и проведут среди военных, то он выявит их явное желание сворачивать этот конфликт, – заявил газете ВЗГЛЯД живущий в Луганске политолог Артем Бузила. – Я не думаю, что среди кадровых военных до сих пор преобладают милитаристские настроения, желание завершить конфликт силовыми методами. Пять лет военных действий создали уже достаточно скепсиса в этом отношении. Ведь с 2015 года война не движется ни туда, ни сюда».

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«После пяти лет военных действий вряд ли осталось что-то, кроме пацифизма, или уж, по крайней мере, сдержанности в отношении этого вопроса. Другое дело – добровольческие батальоны. Там, уверен, по-прежнему мечтают решить конфликт военным путем», – сказал Бузила.

«Но пока на Украине сохраняется непонятная ситуация – прежде всего, в военно-политическом смысле. Новый президент говорит, что конфликт в Донбассе надо решать мирным путем. Уволена практически вся верхушка командования. Среди рядовых солдат и младшего офицерского состава возникает чувство растерянности», – предположил политолог из ЛНР.

Напомним, на президентских выборах большинство военных «в зоне Операции объединенных сил» в Донбассе проголосовали за шоумена Владимира Зеленского. Как сообщал телеканал ТСН, на специальных участках для голосования в прифронтовой зоне выиграл шоумен, а не Порошенко. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, на сайте которой появились результаты почти из 60 спецучастков.

«То, что среди военных большинство проголосовало за Зеленского, само по себе было странно, – признается Артем Бузила. – Как показывает электоральная практика, в других государствах военные всегда голосуют за действующего главнокомандующего. И такой результат – это вотум недоверия Порошенко, в том числе и в отношении решения военного вопроса Донбасса. Это значит, что даже среди силовиков сложился запрос на мирное урегулирование».

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