Взгляд
24 мая, пятница  |  Последнее обновление — 13:51  |  vz.ru
Разделы

Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
Перейти а раздел…

Как русские моряки принудили шведов к миру

Сражение у острова Эзель стало одним из переломных моментов Северной войныФото: Людвиг Рихард, 1895 г.
Эту дату сегодня мало кто вспоминает – и совершенно напрасно. Сражение у острова Эзель, состоявшееся ровно триста лет назад, 24 мая 1719 года, стало первой большой победой русского флота в открытом море. Почему оно имеет для России столь большое значение и как повлияло на геополитическое положение Швеции? Подробности...
Перейти а раздел…

Донбасс потребовал от Зеленского прекращения огня

Защитники ДНР и ЛНР завоевали уважение со стороны украинских политиковФото: Geovien So/Barcroft Media/ТАСС
Украинский генералитет провел ловкий маневр, призванный обмануть собственного нового главнокомандующего Зеленского. Перед своей отставкой бывший начальник генштаба Муженко приказал провести опрос военных «относительно возможных переговоров с ЛНР/ДНР», но новый начальник генштаба отменил это социсследование. В Донецке и Луганске напомнили Зеленскому, что счетчик артобстрелов мирных сограждан уже пошел от его лица. Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Ковровые блокировки корпорации добра

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Свобода слова? Банковская тайна? Независимость прессы? Свобода предпринимательства и распространения технологий? Забудьте. Это все стоит не больше, чем щелчок пальцев правительства одной страны. И мы знаем эту страну. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Берегите мозг от взлома

Сергей Худиев, публицист, богослов
Психотренинги часто гораздо опаснее, чем хирургические операции. Тем не менее вполне адекватные люди ходят на них толпами, не задумываясь о последствиях. Это же так удобно – измениться, не делая для этого ничего. Но так не бывает. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

Андрей Бабицкий, журналист
Сравнивать Путина и Зеленского – все равно что сравнивать мощный авиалайнер и игрушечную модель самолета. К тому же как тут не вспомнить другого кумира либералов и «антагониста» Путина – Михаила Саакашвили. Ну и где он теперь? Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
    Перейти а раздел…

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 21 комментарий

    Как улучшилась жизнь в России за 10 лет

    Обсуждение: 6 комментариев

    Самые скандальные победители «Евровидения»

    Обсуждение: 20 комментариев
      Перейти а раздел…

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле прокомментировали отставку Мэй
            Гурцкая вступилась за участников скандальной «БДСМ»-вечеринки выпускниковЭксперт назвала причины отставки МэйВ России запретили уличные табло с курсами валютСбербанк решил проблему с мошенничеством через незавершенные операции в банкоматах
            Мадрид заявил об угрозе для ЕС со стороны РоссииСтало известно, чем займутся российские военные в КонгоПоявилось видео из самолета, где пассажир устроил дебош и умерБритания отказалась выполнять решение ГА ООН по архипелагу Чагос
            Медведчук: Не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского на переговорах с РоссиейОбвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на угрозы и унижения от ФСБВ Ленинградской области граждане Узбекистана изнасиловали пенсионеркуЗапретившего песню «Темная ночь» главу польского музея потребовали уволить

            шаблон поведения


            Клиентов банков предупредили о массовых потерях средств из-за СМС

            раскол европы


            Первые итоги выборов в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»

            «чего ожидала?»


            Пушков объяснил отказ Нуланд в российской визе

            Видео

            партия Зеленского


            Во что превратят Украину либертарианцы

            архипелаг Чагос


            Британию и США унизили в Индийском океане

            уличные бои


            Сирийские боевики приняли самоубийственное решение

            торговая война


            Китай приготовил США редкоземельный удар

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            Актер Коломойского


            Андрей Бабицкий: Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

            Спецслужбы и общество


            Ирина Алкснис: Терроризму в России сломан хребет

            Жертвы психотренингов


            Сергей Худиев: Берегите мозг от взлома

            на ваш взгляд


            Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?

            Донбасс потребовал от Зеленского прекращения огня

            Защитники ДНР и ЛНР завоевали уважение со стороны украинских политиков   24 мая 2019, 13:12
            Фото: Geovien So/Barcroft Media/ТАСС
            Текст: Иван Абакумов,
            Алексей Нечаев

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Украинский генералитет провел ловкий маневр, призванный обмануть собственного нового главнокомандующего Зеленского. Перед своей отставкой бывший начальник генштаба Муженко приказал провести опрос военных «относительно возможных переговоров с ЛНР/ДНР», но новый начальник генштаба отменил это социсследование. В Донецке и Луганске напомнили Зеленскому, что счетчик артобстрелов мирных сограждан уже пошел от его лица.

            В четверг утром украинское общественное мнение было взбудоражено сенсацией о том, что командирам ВСУ генштаб поручил провести среди подчиненных «в зоне Операции объединенных сил» опрос о том, как они отнесутся к возможному началу прямых переговоров с ДНР и ЛНР. Об этом сообщило издание «Обозреватель». При этом в поступившей в части директиве названия республик не были закавычены, в документе отсутствовало какое-либо упоминание «сепаратистов», «террористов», «боевиков» и других определений, которыми Киев любит называть официальных представителей и военнослужащих непризнанных республик Донбасса.

            Как оказалось, приказ о проведении опроса был подписан еще 18 мая начальником генштаба Виктором Муженко, то есть еще до инаугурации президента Зеленского. Но уже спустя несколько часов после сенсационной новости стало известно, что новый глава генштаба Руслан Хомчак отменил приказ своего предшественника о проведении опроса.

            Однако в те же самые часы первый президент Украины Леонид Кравчук тоже выступил за прямой диалог с Донецком и Луганском. Он заявил, что Киеву «придется учитывать позицию боевиков группировок ДНР и ЛНР», игнорировать ее больше нельзя. Прекратить конфликт в Донбассе можно с помощью освобождения пленных, диалога и прекращения огня, перечислил Кравчук.

            Бывший спикер парламента ДНР, политолог Андрей Пургин полагает, что весь скандал был срежиссирован в самом генштабе сторонниками прежней власти, целью которого было заставить Зеленского сразу же занять четкую позицию по этому вопросу – либо да, либо нет.

            «Это попытка раскачать военных, потому что Владимир Зеленский ведет такую миролюбивую предвыборную риторику.

            Через два месяца – выборы в Раду, – сказал Пургин газете ВЗГЛЯД. – Мне кажется, это попытка нагнетания атмосферы истерии внутри ВСУ, попытка мобилизовать агрессивное военное сообщество. Не случайно уже прозвучало угрожающее заявление Билецкого».

            Напомним, член украинского парламента Андрей Билецкий, вождь Национального корпуса, созданного на базе добровольческого батальона «Азов», во вторник заявил, что смена президента «не меняет наших принципов». «Еще раз повторю свои же недавние слова: власть меняется, а мы – нет! Никакого возвращения «русского мира» не получится. Мы не допустим. Если надо, то и физически. Реванша не будет», – написал Билецкий.

            Как известно, призывы к прямому диалогу с Донецком и Луганском до сих пор приравнивались в правящих кругах Украины к государственной измене. Переговоры допускалось вести только с Москвой, да и то лишь при посредничестве Запада. Между тем необходимость такого диалога была четко прописана в Минских соглашениях, под которыми в 2015 году подписался президент Петр Порошенко.

            Разумеется, многие сочли, что идея провести такой соцопрос исходит от Зеленского, а значит, новый президент уже зондирует почву для первых контактов с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса. Такой сценарий выглядит вполне реальным, если вспомнить, что к переговорам с Донецком и Луганском ранее призывал и миллиардер Игорь Коломойский, влияние которого в Киеве теперь явно усиливается.

            На этом фоне решение нового начальника генштаба отменить опрос призвано, видимо, показать обществу, что никаких прямых переговоров «с сепаратистами» пока не будет.

            Но привела ли смена власти в Киеве хотя бы к затишью на линии фронта?

            «Статистика фиксирует снижение количества обстрелов.

            Если раньше мы фиксировали 10-12 обстрелов в сутки, то сегодня это пять-семь обстрелов», – подтвердил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР, представитель самопровозглашенной республики на мирных переговорах в Минске Родион Мирошник.

            «Правда, на данный момент ОБСЕ не в состоянии предоставить данные о том, кто нарушает договоренности. Они этот момент опускают или обходят», – посетовал он.

            «Факты говорят о том, что, с одной стороны – есть заявления новоизбранного президента о стремлении к диалогу, но не уточняется с кем. С другой стороны – есть данные СЦКК ЛНР и ДНР о том, что украинская сторона последние несколько дней продолжает обстрелы. Сегодня, например, в поселке Васильевка в ДНР была обстреляна водонапорная башня, и оттуда пришлось срочно эвакуировать людей. То есть никаких существенных изменений на линии соприкосновения нет», – сообщил он.

            «Избирательная кампания Зеленского была построена на ожиданиях, и эти ожидания поддержало 73%. Такие же ожидания были и с нашей стороны. Но мы хотим конкретные маркеры. Не просто декларации или какие-то утечки в СМИ о проведении опроса среди военных, а конкретные шаги», – подчеркнул советник главы ЛНР.

            «Зеленский должен понимать, что счетчик артобстрелов уже пошел от его лица, – подчеркнул Мирошник. – Если раньше это была вина Порошенко, то теперь это вина Зеленского, который не остановил огонь по населенным пунктам в ЛНР и ДНР. Счетчик идет. Ему уже пора принимать решение о прекращении огня».

            «А что касается призыва Кравчука к учету интересов Донецка и Луганска? Если ему нравится переставлять местами пункты Минских соглашений – пожалуйста. Но в «Минске» есть логика: вначале нужно прекратить стрелять, а затем уже начинать диалог, отводить войска и обменивать пленных. Следующий вопрос – это политическое урегулирование и восстановление экономических отношений. Но для всех этих мер от Киева должны быть назначены представители, переговорщики», – напомнил собеседник.

            «Назначенное на сегодня, скажем, заседание контактной группы в Минске было сорвано по вине украинской стороны, которая пока не определилась со своими представителями. Заседание перенесли на 5 июня», – добавил Мирошник.

            «Если подобный соцопрос и проведут среди военных, то он выявит их явное желание сворачивать этот конфликт, – заявил газете ВЗГЛЯД живущий в Луганске политолог Артем Бузила. – Я не думаю, что среди кадровых военных до сих пор преобладают милитаристские настроения, желание завершить конфликт силовыми методами. Пять лет военных действий создали уже достаточно скепсиса в этом отношении. Ведь с 2015 года война не движется ни туда, ни сюда».

            На ваш взгляд

             
            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?



            Обсуждение: 116 комментариев
            «После пяти лет военных действий вряд ли осталось что-то, кроме пацифизма, или уж, по крайней мере, сдержанности в отношении этого вопроса. Другое дело – добровольческие батальоны. Там, уверен, по-прежнему мечтают решить конфликт военным путем», – сказал Бузила.

            «Но пока на Украине сохраняется непонятная ситуация – прежде всего, в военно-политическом смысле. Новый президент говорит, что конфликт в Донбассе надо решать мирным путем. Уволена практически вся верхушка командования. Среди рядовых солдат и младшего офицерского состава возникает чувство растерянности», – предположил политолог из ЛНР.

            Напомним, на президентских выборах большинство военных «в зоне Операции объединенных сил» в Донбассе проголосовали за шоумена Владимира Зеленского. Как сообщал телеканал ТСН, на специальных участках для голосования в прифронтовой зоне выиграл шоумен, а не Порошенко. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, на сайте которой появились результаты почти из 60 спецучастков.

            «То, что среди военных большинство проголосовало за Зеленского, само по себе было странно, – признается Артем Бузила. – Как показывает электоральная практика, в других государствах военные всегда голосуют за действующего главнокомандующего. И такой результат – это вотум недоверия Порошенко, в том числе и в отношении решения военного вопроса Донбасса. Это значит, что даже среди силовиков сложился запрос на мирное урегулирование».

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............