Болгария выбрала консорциум для строительства продолжения «Турецкого потока»

Болгарский газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» присудил победу на строительство продолжения газовой трубы «Турецкий поток» второму участнику тендера – консорциуму с участием российской компании ТМК, следует из тендерных материалов «Булгартрансгаза».

Консорциум Gas Development and Expansion in Bulgaria объединяет Bonatti S.p.A., Max Streicher S.p.A. и Completions Development Sarl. При этом последняя компания аффилиррована с российской «Трубной металлургической компанией» Дмитрия Пумпянского, передает «Интерфакс».

Консорциум «Аркад», который был признан победителем тендера ранее, не смог представить все необходимые документы в срок. Он состоит из саудовской компании Arkad Engineering & Construction Company и итальянской Arkad ABB S.p.A.

Ранее сообщалось, что «Булгартрансгаз» временно приостановила процедуру проведения тендера на закупку оборудования и материалов для проекта газопровода «Турецкий поток» до сербской границы в связи с иском болгарской компании «Атомэнергоремонт», собиравшейся принять участие в тендере.

В конце марта президент Сербии Александар Вучич сообщил, что на место строительства сербского участка газопровода «Турецкий поток» отправлена необходимая техника.

«Турецкий поток» представляет собой состоящий из двух ниток газопровод из России в Турцию. Первая нитка предназначена для рынка Турции, вторая – для государств Южной и Юго-Восточной Европы.