Вучич объявил о начале строительства сербского участка «Турецкого потока»

Президент Сербии Александар Вучич на встрече с лидерами балканских стран в Бухаресте объявил об отправке техники на место строительства сербского участка газопровода «Турецкий поток».

Вучич подтвердил, что Сербия участвует проекте, «в этом нет сомнений». Он сообщил, что «техника уже выехала на место», работы начнутся на днях, передает ТАСС.

По его словам, Сербия развивает свою промышленность и начинает потреблять больше газа. «Там, где есть газ, есть возможность развивать промышленность», – отметил политик, подчеркнув, что газопровод «изменит энергетическую карту Балкан».

Напомним, 19 марта в Турции соединили морскую и наземную части «Турецкого потока».

Ранее в том же месяце Сербия разрешила строительство ветки газопровода «Турецкий поток» от Болгарии до Венгрии.

В январе Болгария приняла решение о продолжении ветки «Турецкого потока» от Турции до Сербии. Тогда же Газпром забронировал мощности болгарской ветки газопровода.

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