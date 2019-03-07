Сербия одобрила строительство «Турецкого потока»

Сербия дала разрешение на строительство ветки газопровода «Турецкий поток» от Болгарии до Венгрии, заявил министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич.

Строительство планируется начать в апреле, передает ТАСС.

В январе болгарская компания «Булгартрансгаз» приняла решение о строительстве ветки «Турецкого потока» от Турции до Сербии. Тогда же Газпром забронировал мощности новой ветки.

О своем интересе в участии в проекте «Турецкого потока» заявляла Греция.