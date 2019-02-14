В Болгарии остановили тендер на строительство продолжения «Турецкого потока»

Компания «Булгартрансгаз» временно приостановила процедуру проведения тендера на закупку оборудования и материалов для проекта газопровода «Турецкий поток» до сербской границы, следует из пресс-релиза компании.

Это временная мера в ответ на иск болгарской компании «Атомэнергоремонт», собиравшейся принять участие в тендере. «На основании закона о государственном заказе подавший жалобу воспользовался юридической возможностью и попросил комиссию приостановить конкурсную процедуру до принятия окончательного решения», – передает сообщение компании ТАСС.

В документе указывается, что все действия по конкурсной процедуре приостанавливаются на основании распоряжения комиссии до момента, когда временная мера будет отменена или будет принято решение по сути жалобы.

Энергетический эксперт, профессор Атанас Тасев назвал это решение обычной практикой в Болгарии, когда речь идет о крупных инвестиционных проектах. Он объяснил это несовершенством законодательства о государственных заказах, по которому итоги любой конкурсной процедуры могут быть обжалованы в комиссии по защите конкуренции, а процесс приостанавливается.

«Когда кто-то чем-то недоволен, он жалуется. Большинство (связанных с государственными заказами) проблем Болгарии идут именно от этого, последний яркий пример – введение «тол системы» (электронная система оплаты движения автомобилей по дорогам страны), которая из-за постоянного обжалования опоздала минимум на три года», – сказал Тасев.

В конце января сообщалось, что Газпром забронировал мощности в новой газотранспортной системе Болгарии, которая протянется от Турции до Сербии.

Перед этим «Булгартрансгаз» принял решение о строительстве нового газопровода от Турции до Сербии, эта магистраль должна стать продолжением «Турецкого потока». Отмечалось, что решение было принято после аукциона, в ходе которого две неназванные компании забронировали 100% будущих объемов газа, которые пройдут по ГТС.