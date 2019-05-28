В храмах в центре Москвы сократилось число прихожан

Храмы Центрального округа Москвы массово покидают прихожане, что связано с появлением в других районах новых церквей, заявил глава пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Волков заявил в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что «храмы в центре Москвы ощущают заметный отток людей»; если ранее верующие ездили в центр, то теперь они «имеют возможность посещать храм рядом со своим домом в шаговой доступности», передает РИА «Новости».

«Эти храмы как раз переполнены», – добавил он.

Сам священник является настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в районе Солнцево.

По его словам, церковь вмещает 500 прихожан, хотя в целом в районе проживает 120 тыс. человек.

«Храм не просто, а абсолютно переполнен в воскресные дни в осенне-зимний период. Мы совершаем две-три литургии в воскресный день, потому что мы физически не можем вместить всех людей. Нам нужно в Солнцеве строить еще примерно пять, семь, может быть, десять храмов. Если мы построим, то тогда в каждом храме будет не так много людей, но зато община, священники смогут с каждым человеком точечно работать», – отмечает он.

Волков сообщил, что в храме, где он является настоятелем, из-за большого количества прихожан священнослужители не могут обратиться к каждому человеку лично: «Мы понимаем, что должны работать с массой людей, а это совсем не то, чем должна заниматься церковь. Она не работает с массами людей (...) Каждого конкретного человека священнику нужно увидеть, посмотреть ему в глаза, пригласить его на чай, поговорить с ним о его бедах, проблемах, скорбях и радостях».

Почти такая же ситуация, по его словам, наблюдается в других многолюдных районах Москвы.

Кроме того, с похожей проблемой сталкиваются и в других крупных городах России.

«Храмы в России почти нигде не пустуют. Да, бывают такие места, где храмы построены неудачно с точки зрения имеющейся застройки. Бывает иногда, что храмы строятся в закрытых или полуоткрытых учреждениях, или при плохо просчитанной логистике проживания людей», – сказал Волков.

Ранее в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы.

16 мая президент России Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей. Для разрешения конфликта он предложил провести опрос. Строительство храма было приостановлено.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в России строятся новые храмы вместо восстановления старых.