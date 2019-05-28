ЦБ опробовал защитное лаковое покрытие на 100-рублевых купюрах

Банк России протестировал на купюрах номиналом 100 рублей варианты защитного лакового покрытия и определил, какой лак показывает лучший результат, сообщил заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Демиденко рассказал, что еще в 2016 году в обращение выпустили «тестовую партию из четырех вариантов обычных сторублевок, отличающихся видом лакового покрытия»; результат обращения данных банкнот отслеживали по их серийным номерам, передает «Российская газета».

«Наше оборудование позволяет учитывать таким образом около 80% банкнот, поступающих к нам из обращения, и наблюдать степень их износостойкости. Благодаря этому мы определили, какой лак дает самый качественный эффект», – сказан он.

Технология лакирования также применялась на банкнотах номиналом 200 рублей.

Как отметил Демиденко, на взгляд и на ощупь это покрытие определить практически невозможно.

Лакирование купюр позволит сократить печать новых банкнот взамен изветшавших, а экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза превышает затраты на эту технологическую операцию.

Отмечается, что в 2019 году ЦБ планирует лакировать около трети выпускаемых сторублевых купюр.

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