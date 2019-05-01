Российские деньги признаны одними из самых красивых

В топ-5 самых красивых банкнот в мире вошла российская купюра номиналом 100 рублей, которая была выпущена в мае прошлого года.

Международное банкнотное общество составило рейтинг самых красивых банкнот, сообщается на сайте организации.

Сторублевая купюра заняла четвертое место в списке. Она была выпущена специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Основные изображения лицевой стороны – ребенок с футбольным мячом в руке, а также вратарь Лев Яшин в прыжке за мячом. На обратной стороне изображен футбольный мяч как символ земного шара.

Первое место в рейтинге заняла канадская купюра в 10 долларов. На ней избражена темнокожая предпринимательница Виола Десмонд, которая боролась с расовой сегрегацией в Канаде.

Следом идут швейцарские 200 франков. На третье месте – норвежские 500 крон. Также в пятерку вошла купюра Соломоновых островов номиналом в 40 долларов.

В январе российским бумажным банкнотам исполнилось 250 лет. Первые купюры были учреждены в 1769 году манифестом императрицы Екатерины II.

Ранее Центробанк России выпустил в обращение пятирублевые монеты к пятой годовщине воссоединения Крыма и России.