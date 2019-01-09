Российским бумажным банкнотам исполнилось 250 лет

Бумажным деньгам в России исполнилось 250 лет: первые купюры были учреждены в 1769 году манифестом императрицы Екатерины II, сообщила пресс-служба «Гознака».

«Императрица Екатерина II 29 декабря 1768 года (по новому стилю – 9 января 1769 года) подписала манифест об учреждении «государственных банков для вымена ассигнаций», тем самым положив начало обращению бумажных денег в России. Первые ассигнации были отпечатаны уже в том же 1769 году. С этого времени банкноты стали важной частью денежного обращения», – говорится в пресс-релизе «Гознака», передает РИА «Новости».

Первые ассигнации были напечатаны на бумаге, произведенной на бумажной мельнице в Красном селе, их печатью занималась Сенатская типография.

В 1818 году производства были объединены в одно предприятие – Экспедицию заготовления государственных бумаг, которая с 1919 года стала носить название «Гознак».

Первые купюры печатались в экземплярах номиналом в 25, 50, 75 и 100 рублей, они разменивались на медные монеты. К примеру, 100-рублевая ассигнация подлежала обмену на 100 килограммов медных монет по пять копеек.

Через два года после выпуска 75-рублевые банкноты пришлось изъять из обращения, так как фальшивомонетчики изготавливали из 25-рублевых купюр 75-рублевые, говорится в релизе «Гознака». До нашего времени сохранились считанные единицы первых российских бумажных денег, а ассигнации некоторых годов выпуска не сохранились вовсе.

Весной 2019 года в Музее истории денег «Гознака» в Петербурге откроется выставка, посвященная 250-летию российских бумажных денег. Там планируется показать эскизы, проектные рисунки, пробные оттиски монет и купюр, не выпущенных в обращение.

В августе гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук заявил о необходимости обновления дизайна рублевых банкнот.