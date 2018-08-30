В России готовятся изменить дизайн банкнот

Гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук заявил, что назрело обновление дизайна рублевых банкнот.

«У нас базовый дизайн банкнот – это разработка 1995-1997 годов. Поэтому объективно предпосылки сформировались. Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально их обновить», – цитирует Трачука «Интерфакс».

По его словам, новый дизайн будет связан с результатам, полученными «в ходе обращения банкнот номиналом 200 и 2000 рублей».

«Если Банк России эти результаты устроят и по долговечности, и по надежности, и по устойчивости тех или иных защитных признаков, и по качеству сортировки, то, безусловно, в основу модернизации действующих банкнот будут положены и дизайн, и защитные комплексы, которые сегодня опробуются на банкнотах в 2000 и 200 рублей», – пояснил он.

Трачук отметил, что решить, какие именно банкноты будут обновлены, сможет только Центробанк.

Глава Гознака также заявил, что внедрение банкнот номиналом 200 и 2000 рублей происходит по мере потребности граждан. «Здесь нет никаких специальных мероприятий по их скоростному внедрению или придерживанию. ЦБ исходит из потребностей налично-денежного обращения. Если в регионе есть потребности, связанные с обеспечением наличными деньгами, то эти банкноты поступают в обращение», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

По его словам, сейчас такие банкноты «и в Москве, и в других регионах они уже воспринимаются нормально в повседневном обороте, потому как вначале были некоторые проблемы», – добавил Трачук.

Глава Гознака также отметил, что мелкие монеты в больших городах постепенно уходят из оборота, однако в других населенных пунктах они еще востребованы.

Напомним, в октябре 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей.