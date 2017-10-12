В России выпустили монеты с Крымским мостом

Центробанк России выпустил в обращение пятирублевые монеты к пятой годовщине воссоединения Крыма и России.

На оборотной стороне монеты нанесено изображение моста над Керченским проливом, который соединил Крым с материковой частью России, и стилизованное изображение полуострова, сообщается на сайте Центробанка.

Отмечается, что всего было выпущено 2 млн монет.

Крымские объекты не впервые попадают на российские деньги. Напомним, в 2017 году в России в обращение поступили банкноты номиналом в 200 рублей, где изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе и развалины Херсонеса Таврического.

В 2017 году Нацбанк Украины запретил украинским банкам принимать российские деньги с изображением Крыма, объяснив это решение защитой суверенитета и территориальной целостности страны.