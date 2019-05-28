Жители Екатеринбурга попросили построить школу вместо храма

Жители поселка Рудный в Чкаловском районе Екатеринбурга попросили уральских бизнесменов Андрея Козицына и Игоря Алтушкина построить вместо храма Святой Екатерины школу.

«Вы уверены, что храм – это лучший подарок городу? Может, все-таки лучше строить школы и больницы? В конце концов, храмов в городе переизбыток, а вот больниц и школ не хватает. Например, наши дети остались без школы», – обратились жители поселка с письмом к бизнесменам, передает Ura.ru.

По их словам, здание школы № 54 в поселке было очень старым, аварийным, его закрыли на реконструкцию и десять лет оно стояло заброшенное. «Люди писали и губернатору, и в приемную президента (чтобы восстановили здание), но администрация решила, что это дорого, и школу № 54 просто ликвидировали без согласования с жителями. Здание отремонтировали, потратив на это 110 млн рублей, и передали школе № 131 на Уктусе», – сообщили авторы письма.

По словам местных жителей, теперь в Рудном есть только начальная школа: в здании, в которое вложили более 100 млн рублей, учится всего 21 ребенок. Остальные дети поселка, старше четвертого класса, вынуждены ездить в школу в соседние микрорайоны – Уктус или Химмаш.

«Более обеспеченные родители возят детей на машине, остальные ездят на автобусе. Он ходит строго по расписанию – раз-два в час. Опоздал на автобус – опоздал на урок. Некоторые, чтобы не ждать, идут пешком до улицы Пархоменко, ведущей на Химмаш. Сердце обливается слезами, когда дети бредут по обочине дороги, пешком пять километров. Иногда люди на машинах их подвозят, но в наше время садиться к чужим людям в машину небезопасно», – говорится в письме.

Авторы письма уверены, что проблема с каждым годом будет все острее, так как в окрестностях Рудного активно строят дома. Они обращаются к инвесторам храма Святой Екатерины с вопросом: «Раз уж вы готовы потратить 3,5 млрд рублей на храм, может, построите в нашем поселке школу? Она стоит в разы меньше. Школа точно будет хорошим подарком к 300-летию города».

По словам родителей, они не возражают, если в школе будут преподавать основы православия, а некоторые рядом со своими подписями уточняют, что они и за храм, и за школу. По словам авторов послания, в ближайшее время они направят письмо в Фонд Святой Екатерины, основными учредителями которого являются бизнесмены Андрей Козицын и Игорь Алтушкин.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. 16 мая президент Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей, а для разрешения конфликта предложил провести опрос. Строительство храма в Екатеринбурге было приостановлено.

Позже ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей Екатеринбурга, согласно которым 74% респондентов назвали выбранное место для строительства храма неудачным.

После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что строительство храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы исключено. Также были названы возможные новые места под храм.

В Кремле заявили, что не планируют вмешиваться в эту ситуацию, так как это прерогатива местных властей.