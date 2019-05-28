Турция приготовилась встречать российский персонал для установки С-400

В Турцию прибудут российские эксперты, которые займутся установкой ЗРК С-400, сообщил глава минобороны страны Хулуси Акар.

По его словам, Анкара может получить С-400 в ближайшие месяцы. Акар подчеркнул, что Турция, выбирая систему ПРО, «остановила выбор на С-400», соглашение с российской стороной «подписано и завершено», передает «Интерфакс» со ссылкой на Haberturk.

Напомним, турецкое издание Cumhuriyet включило покупку Турцией систем С-400 в число трех главных угроз для гегемонии США.