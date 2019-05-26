Названы три главных страха для гегемонии США

Существуют три серьезные проблемы для гегемонии Вашингтона: он утратит глобальное лидерство, если не решит ситуацию с Huawei, со строительством «Северного потока – 2» и с покупкой Турцией систем С-400, пишет турецкое издание Cumhuriyet.

Cumhuriyet отмечает, что на Украине США потерпели неудачу, в Сирии Башар Асад выстоял, а страна не распалась. Теперь нужно разрешить проблему вокруг Huawei. США рассматривают рост Huawei как угрозу своему глобальному лидерству, так как эта компания уже не просто конкурирующий бренд мобильных телефонов для американского гиганта Apple, но и компания, которая предлагает миру телекоммуникационную инфраструктуру, отодвигая в сторону компании США, ЕС и Канады, передает RT текст статьи.

Еще один страх президента США Дональда Трампа – проблема «Северного потока – 2», который сказывается на отношениях США с Россией и Германией. Из-за газопровода ЕС постепенно выскальзывает из рук США. США угрожают санкциями против компаний-участников проекта, но Москва и Берлин указывают на то, что «Северный поток – 2» все равно будет построен.

Третий большой страх Трампа – это проблема системы противоракетной обороны С-400 в отношениях США с Турцией и Россией. США оказывают интенсивное давление, так как покупка Турцией С-400 изменит очень многое, в том числе откроет этот путь для многих других стран.

«США же, не сумев решить эти три проблемы в условиях, когда их гегемония тоже идет на спад, быстро утратят глобальное лидерство», – заключает турецкое издание.

Ранее на этой неделе США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» покупки С-400.