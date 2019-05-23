США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» покупки С-400

Госдепартамент США пригрозил Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями» покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Мы (...) продолжаем обсуждать наши опасения по поводу этой покупки [C-400], в случае которой будут весьма реальные и крайне негативные последствия», – цитирует ТАСС главу пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

По ее словам, приобретение С-400 будет иметь «иметь серьезные последствия для оборонных отношений Турции с США и НАТО».

Напомним, во вторник США выдвинули Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения у России ЗРК С-400. В Кремле подчеркнули, что требования США к Турции по ЗРС С-400 «непозволительны».

Тем временем в среду стало известно, что турецкие военнослужащие уже прибыли в Россию и приступили к обучению эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

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