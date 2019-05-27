США удалось сорвать один из контрактов на поставки С-400

Марокко ведет активные переговоры с США по возможному соглашению о закупке американского зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot, утверждает испанский портал Defensa.com, ссылаясь на источники.

Сообщается, что еще недавно в Марокко планировали приобретение российских ЗРК С-400, однако начали рассматривать возможность закупки ЗРК из Америки, чтобы не попасть под санкции США, которые предусматриваются в законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций», пишет РИА «Новости».

Этот закон президент США Дональд Трамп подписал в 2017 году. Он включает в себя ограничения в отношении России, Ирана, КНДР и других стран, которые сотрудничают с предприятиями оборонного сектора России.

Ранее Госдепартамент США озвучил риски, с которыми турецкие власти столкнутся после приобретения российских зенитно-ракетных систем С-400.