Госдеп перечислил последствия покупки С-400 для Турции

Госдепартамент США перечислил риски, с которыми турецкие власти столкнутся после приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

По словам заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино, «в Госдепартаменте и Пентагоне выражались довольно четко, что [для Анкары] существуют риски, связанные с приобретением С-400», передает ТАСС.

Во-первых, продолжил Палладино, поставки и деятельность, связанная с участием Турции в программе по созданию американского истребителя-бомбардировщика F-35, были приостановлены в связи с решением Анкары по ЗРС.

После этого сотрудник пресс-службы Госдепа процитировал вице-президента США Майкла Пенса, который заявил, что Соединенные Штаты не станут «сидеть сложа руки, когда союзники по НАТО приобретают вооружения у наших противников». «Мы четко предупредили Турцию, что ее потенциальное приобретение С-400 приведет к переоценке программы F-35», – отметил Палладино.

«В-третьих, мы часто говорили, что она [покупка] также повышает риск потенциальных действий в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», – отметил сотрудник Госдепа. По его словам, возможные ограничения могут коснуться «физических и юридических лиц, вовлеченных в эту значительную сделку».

«Наконец, если Турция все же приобретет С-400, она рискует не получить [американские ЗРК] Patriot, – заключил Палладино. – Это очевидные риски, которые мы подробно обсуждали и которые продолжают существовать».

При этом американский дипломат отказался комментировать вопрос о том, ставит ли Турция под угрозу свое членство в НАТО, приобретая С-400.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 могут начаться до июля 2019 года. Более того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва могут заключить еще одну сделку по поставкам ЗРС С-400, если США откажут Турции в поставке зенитных ракетных комплексов Patriot.

В Кремле подтвердили готовность расширять военно-техническое сотрудничество (ВТС) с другими странами, в том числе с Турцией.

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