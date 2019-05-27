Советник Зеленского ответил на предложение Коломойского объявить дефолт на Украине

Советник президента Украины Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко ответил на предложение олигарха Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт.

Устенко заявил, что Зеленский делает ставку на привлечение инвестиций, чтобы ускорить экономический рост. Однако, по его словам, это развитие станет неыозможным, если объявить дефолт, пишет «Интерфакс».

«Сейчас точно не время, чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ. Это отрежет нас от внешних рынков заимствования капитала. Это крайне опасно, учитывая, что инвестиции - это основная ставка сейчас на возможность получить импульс для дальнейшего экономического роста. И это достаточно четко артикулируется президентом Зеленским», – сказал советник президента.

«Приток инвестиций в страну может еще более ослабнуть по сравнению даже с нынешними «полуживыми» темпами. То есть мы рискуем тем, что эти потоки вообще будут стремиться к нулю», – добавил Устенко.

Он рассказал, что при наличии программы сотрудничества с МВФ финансовую стабильность Украины будет обеспечить гораздо проще, учитывая грядущие пиковые выплаты по госдолгу. Советник Зеленского отметил, что ко всему прочему объявление дефолта не освободило бы страну от обслуживания внешних долгов.

«Внешние долги были списаны ограниченному количеству очень бедных африканских стран. Но в основном внешние долги не списывают полностью. Они остаются, их нужно обслуживать», – пояснил Устенко.

Он также обратил особое внимание на то, что ситуация на Украине отличается от происходящего в Греции.

«В Греции была совершенно другая ситуация – очень высокий уровень долга, а у нас с объемом долга все не так уж плохо. Наша проблема – это колоссальная стоимость его обслуживания, потому что нам не очень-то доверяют. Нужно пытаться сделать все возможное для повышения доверия, чтобы заместить эти крайне дорогие долги, которые съедают почти 5% ВВП только на обслуживании. Нужно улучшать ситуацию, активизировать реформы, чтобы снижать уровень риска для экономики и замещать дорогие долги более дешевыми», – объяснил советник.

Вместе с этим Устенко нашел похожее в ситуациях Украины и Аргентины, отметив отсутствие выполнения антикоррупционной повестки и реформ в целом.

«Как и Аргентина, Украина пыталась продемонстрировать МВФ больший прогресс, нежели он был на самом деле. Такого рода «обман» не полезен ни Украине, ни МВФ», – сказал он.

Напомним, Коломойский призвал Зеленского последовать примеру Греции, отклонив программу МВФ по жесткой экономии и не выплачивая им долг, а также объявить дефолт на Украине.

Верховная рада ответила на такое предложение. Заявление Коломойского также прокомментировал эксперт Василий Стоякин, а киевский политолог объяснил призыв объявить дефолт.