Опубликовано видео удара молнии в ракету «Союз»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео, на котором виден момент удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» после старта.

«Поздравляем командование Космических войск, боевой расчет космодрома Плесецк, коллективы РКЦ «Прогресс» (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф. Решетнева (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС! Молния вам не помеха», – подписал Рогозин видео, выложенное в Twitter.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.

Напомним, разряд молнии попал в головной обтекатель и третью ступень ракеты-носителя, стартовавшей с космодрома Плесецк. Инцидент не повлиял на работу систем ракеты.

Спутник «Глонасс-М» был успешно выведен на орбиту.