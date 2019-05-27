Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы защиты Вышинского

Верховный суд Украины отказался удовлетворить кассационную жалобу защиты руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины в понедельник рассматривала кассационную жалобу защиты Вышинского в отношении его незаконного задержания. Адвокаты журналиста требовали отправить этот вопрос на новое рассмотрение Херсонского апелляционного суда.

«В удовлетворении кассации отказано», – сообщил РИА «Новости» Доманский.

Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.