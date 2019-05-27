Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»

В Минобороны заявили, что тяжелый ударный беспилотник «Охотник» впервые представят для широкой аудитории на выставке «Армия-2019».

«В два раза увеличена экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники на открытой площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот»... [будет показан] БЛА [беспилотный летательный аппарат] «Охотник», – сообщили в Министерстве обороны, передает ТАСС.

«Охотник» впервые поднялся в воздух в начале весны. Как сообщили источники в авиастроительной отрасли, беспилотник разгонялся на полосе, поднимался в воздух на несколько метров, затем сразу совершал посадку и останавливался в конце «взлетки», выполняя все операции автономно.

Уточняется, что эти испытания не являются полноценным полетом, а только предваряют его.

Также стало известно, что впервые на «Армии-2019» покажут зенитную ракетную систему (ЗРС) С-350 «Витязь», модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», новейшую самоходную артиллерийскую установку (САУ) для ВДВ «Лотос» и самоходный миномет «Дрок».

Ранее Минобороны пообещало, что число новейших и перспективных образцов вооружения и военной техники на форуме «Армия-2019» вырастет вдвое по сравнению с 2018 годом.

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