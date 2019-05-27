Итальянская правящая партия «Лига» победила на выборах в ЕП

Входящая в правящую коалицию Италии партия «Лига» одержала победу на выборах в Европарламент, набрав 34,3% голосов.

Таким образом партия вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини стала первой по полярности в стране и значительно укрепила свои позиции в европейском законодательном органе. В прошлом созыве ЕП у «Лиги» было пять мест, в нынешнем партии должны отойти почти в шесть раз больше, передает ТАСС.

На втором месте оказалась оппозиционная Демократическая партия (ДП), которая с 22,7% обошла вторую правящую партию – «Движение «5 звезд», чей результат едва достиг 17%.

Кроме того, в будущий ЕП прошла партия бывшего премьер- министра Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!», набравшая 8,7%. При этом сам 82-летний ветеран итальянской политики возглавлял избирательные списки в трех из пяти избирательных округах. Ранее он заявлял о своем намерении посвятить себя службе Италии в Европе.

Более 6% набрала партия «Братья Италии» Джорджи Мелони, во многом близкая «Лиге». Мелони уже назвала такой результат «большим успехом».

Другие партии, включая крайне правых, а также «зеленых» и коммунистов, не преодолели 4-процентный барьер для прохождения в ЕП. Всего на выборах было представлено 15 партий. Согласно окончательным данным, явка составила 56%, что примерно на 2% ниже, чем пять лет назад.

Всего Италию на первом этапе будут представлять 73 евродепутата, а после завершения процесса выхода Великобритании из ЕС республике достанутся еще три места.

Лидер «Лиги» – вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, известный своим критическим отношением к нынешнему устройству руководящих органов ЕС, уже заявил о намерении тесно сотрудничать в будущем ЕП с французским «Национальным объединением» Марин Ле Пен, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также Найджелом Фаражем, чья партия Вrexit – лидер выборов в Великобритании. Ранее Сальвини неоднократно выступал за пересмотр ряда европейских соглашений, а также неоднократно высказывался за отмену антироссийских санкций и укрепление отношений с РФ.

По данным СМИ, прошедшие выборы в Европарламент усилят борьбу за курс политики внутри Европейского союза, в частности, за развитие или сокращение интеграции между европейскими странами.