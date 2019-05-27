Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в ходе торгов утром понедельника снижается на 2 копейки – до 64,45 рубля, курс евро опустился на 9 копеек – до 72,17 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 67,53 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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