Россиянина избили в тюрьме в Мексике

Сокамерники избили гражданина России Алексея Макеева, который находится в тюрьме в Мексике, сообщили в российском посольстве.

В тюрьме заявили, что россиянин провоцировал сокамерников. Он находится в больнице, его жизнь вне опасности, передает РИА «Новости».

Макеев заявлял, что в тюрьме руководство и заключенные «вымогают, воруют и отбирают у (него) деньги, избивают, насилуют сексуально, покушаются на (его) жизнь». Также он пожаловался на своего переводчика, который, по словам россиянина, «фальсифицирует перевод».

Официальных данных, подтверждающих эти обвинения, нет.

В посольстве отметили, что Макеев может отказаться от переводчика, если тот его не устраивает. Россиянину предоставлена государственная юридическая защита.

Напомним, он получил дурную славу среди мексиканцев из-за видео, где оскорблял граждан Мексики и демонстрировал нацистскую символику.

В посольстве России заявили, что от его нападений страдали другие россияне, прибывшие в Мексику.

В 2017 году к его дому пришла толпа возмущенных мексиканцев, завязалась драка. Одного из нападавших россиянин убил ножом, сам получил тяжелейшие травмы.