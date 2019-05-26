Дочь Алсу прокомментировала финал проекта «Голос. Дети»

Участница скандального шоу «Голос.Дети», дочь Алсу Микелла Абрамова рассказала, что проект позволил ей исполнить мечту.

Микелла Абрамова поблагодарила своих подписчиков и друзей за поддержку. «Даже на расстоянии я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала», – написала она в Instagram.

Она отметила, что благодаря проекту ее мечта выйти на сцену стала реальностью. «Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни! У меня появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. И именно вы – моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего», – призналась она.

В среду сама Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг результатов шоу «Голос. Дети», заявив, что ее дочь и другие участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры».

16 мая Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети» после того, как промежуточные итоги проверки подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие.

Газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.