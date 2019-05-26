Захарова ответила на угрозу Украины «гамбургскими санкциями»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, который пригрозил добиваться «гамбургских санкций» против России за невыполнение решения Международного суда по морскому праву.

«Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно – их штампуют на потоке», – передает слова Захаровой РБК.

Ранее в Госдуме заявили, что требования Киева в этой ситуации незаконны, так как разбирательство должно идти в российском суде.

Мельник перед этим прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге, заявив, что Киев намерен добиваться введения против России «гамбургских санкций».