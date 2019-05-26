В Госдуме оценили угрозы Украины «гамбургскими санкциями» против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что намерение Киева добиваться введения против Москвы «гамбургских» санкций в случае отказа освободить задержанных украинских моряков противоречит нормам международного права.

«В соответствии с ними у них есть возможность представлять интересы своих граждан в российском суде и отстаивать их невиновность, если они считают их невиновными... Как известно, моряки совершили уголовное преступление на территории Российской Федерации», – передает его слова RT.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге, заявив, что Киев намерен добиваться введения против России «гамбургских санкций».

Международный трибунал по морскому праву ранее потребовал от России освободить украинских моряков и вернуть Киеву буксир и два катера.