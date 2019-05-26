Украина захотела напугать Россию «гамбургскими» санкциями

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге.

Он заявил, что решение трибунала имеет исторический характер. Мельник назвал его «международно-правовым козырем», который, как рассчитывает Киев, поможет украинской стороне «добиться скорейшего освобождения моряков», передает «Укринформ».

Мельник призвал Германию потребовать от России немедленного исполнения вердикта морского трибунала. По его словам, в противном случае Украина намерена «продвигать идею введения новых – гамбургских – санкций».