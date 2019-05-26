У немецких военных начались психические проблемы из-за заграничных операций

Операции немецкой армии в Афганистане, Мали и других странах оказывают негативное влияние на здоровье и психику служащих бундесвера, 800 военных армии ФРГ сейчас оказались не пригодны для несения военной службы, пишет Bild.

По данным издания, 800 военных проходят программу медицинского восстановления, после чего возобновят службу в армии. Еще 279 немецких солдат за прошлый год вернулось из заграничных операций с психическими заболеваниями, передает RT.

Год назад сообщалось о плачевном состоянии бундесвера – министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен якобы сознательно скрывала дефициты и «приукрашивала статистику».