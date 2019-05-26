Выбран лауреат премии «Национальный бестселлер»

Лауреатом общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» («Нацбест») в 2019 году стал Андрей Рубанов с романом «Финист – ясный сокол», сообщают информационные агентства.

В шорт-лист вошли также «Я буду всегда с тобой» Александра Етоева, «Славянские отаку» Упыря Лихого, «Калечина-малечина» Евгении Некрасовой, «Четверо» Александра Пелевина и «XX век представляет. Кадры и кадавры» Михаила Трофименкова, передает ТАСС.

Рубанов и Некрасова набрали равное число голосов членов жюри, поэтому окончательное решение пришлось выносить почетному председателю жюри, уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг России Юрию Воронину.

Членами жюри были глава Петербургского книжного салона Андрей Шамрай, общественный деятель Кристина Потупчик, писатель Алексей Сальников, режиссер Владимир Бортко, военный корреспондент Семен Пегов, блогер и переводчик Дмитрий Пучков.

Церемония награждения прошла в Александринском театре в Санкт-Петербурге.

Лауреат получает 1 млн рублей, десятая часть суммы передается его номинатору. Остальные финалисты получают по 60 тыс. руб.

В 2019 году за победу боролись 44 произведения.

Напомним, лауреатом премии «Национальный бестселлер – 2018» стал Алексей Сальников.