Выбран лауреат премии «Национальный бестселлер»

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26 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 04:56  |  vz.ru
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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы

Фото: rk.gov.ru
Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и вернуть Киеву буксир и два катера, задержанные при конфликте в Керченском проливе осенью прошлого года. Президент Украины Зеленский уже заявил, что возращение моряков способствовало бы началу диалога с Москвой. Но насколько обоснован вердикт трибунала и как России реагировать на решение в пользу Украины? Подробности...
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В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

От видео из приморской школы перевозбудились по всей странеФото: кадр из видео
Заклеенные изолентой соски несовершеннолетних в очередной раз взбудоражили общественность. Кто-то требует принять срочные меры, кто-то – принять меры к тем, кто требует принятия мер. Журналисты нашли повод поговорить об альтернативных сексуальных практиках, ворчуны – о моральном облике подрастающего поколения. За всем этим в школьном БДСМ-инциденте не разглядели главного. Подробности...
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Россия и Конго сближаются по-военному

Армия Конго укрепит свою мощь за счет российских инструкторовФото: Goran Tomasevic/Reuters
Российские специалисты будут обслуживать в Конго военную технику, которую африканцы ранее купили у Москвы. Такова договоренность лидеров стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. Африка находится в сфере интересов многих государств, почему же Конго решило укреплять сотрудничество именно с Россией? И каковы шансы того, что Браззавиль заинтересован в появлении в стране российской военной базы? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
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Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
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            Выбран лауреат премии «Национальный бестселлер»

            26 мая 2019, 04:55

            Текст: Антон Антонов

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            Лауреатом общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» («Нацбест») в 2019 году стал Андрей Рубанов с романом «Финист – ясный сокол», сообщают информационные агентства.

            В шорт-лист вошли также «Я буду всегда с тобой» Александра Етоева, «Славянские отаку» Упыря Лихого, «Калечина-малечина» Евгении Некрасовой, «Четверо» Александра Пелевина и «XX век представляет. Кадры и кадавры» Михаила Трофименкова, передает ТАСС.

            Рубанов и Некрасова набрали равное число голосов членов жюри, поэтому окончательное решение пришлось выносить почетному председателю жюри, уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг России Юрию Воронину.

            Членами жюри были глава Петербургского книжного салона Андрей Шамрай, общественный деятель Кристина Потупчик, писатель Алексей Сальников, режиссер Владимир Бортко, военный корреспондент Семен Пегов, блогер и переводчик Дмитрий Пучков. 

            Церемония награждения прошла в Александринском театре в Санкт-Петербурге.

            Лауреат получает 1 млн рублей, десятая часть суммы передается его номинатору. Остальные финалисты получают по 60 тыс. руб.

            В 2019 году за победу боролись 44 произведения.

            Напомним, лауреатом премии «Национальный бестселлер – 2018» стал Алексей Сальников.


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