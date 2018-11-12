Писатели пожаловались на подчиненную Глацких

Группа писателей пожаловалась полпреду президента России Николаю Цуканову на подчиненную главы департамента молодежной политики Ольги Глацких, отказавшуюся организовывать акцию, на которую были выделены бюджетные деньги.

Копию письма Ura.ru передал лауреат премии «Национальный бестселлер – 2018» Алексей Сальников. В документе говорится, что акция «Читай, страна!» проходила в Екатеринбурге 5–6 октября и включала 22 мероприятия.

По госпрограмме на акцию выделили 100 тыс. рублей, которыми распоряжался Региональный центр патриотического воспитания, учрежденный департаментом Глацких. Организация привлекла ивент-менеджеров, но накануне акции и.о. руководителя центра Галина Яковлева заявила, что «не намерена оплачивать каких-то непонятных писателей и какие-то там мероприятия», говорится в письме.

В итоге, чтобы акция не сорвалась, ивент-менеджерам пришлось вкладывать собственные средства. «Свердловская область только что «прославилась» на всю страну скандалом с Ольгой Глацких. Ее подчиненная Яковлева действует ровно в том же стиле. Убеждены, что наглой и глупой чиновнице не место в патриотическом воспитании», – обратились писатели к Цуканову.

Один из организаторов акции Андрей Санников сообщил, что узнавшая о письме Яковлева все же занялась организацией «имитации» акции. «Только это уже будет дубль – без профессоров и читателей», – отметил он.

Скандал вокруг Глацких разгорелся после того, как она заявила подросткам, что государство не просило их родителей рожать. После этого Глацких получила выговор. Также Следственный комитет должен проверить информацию о возможном нецелевом расходовании 131 млн рублей отстраненной чиновницей.