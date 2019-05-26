Пригожин и Киркоров поругались из-за Валерии

Иосиф Пригожин прокомментировал оскорбительные слова Филиппа Киркорова, касающиеся певицы Валерии, супруги продюсера.

В интервью Ксении Собчак Киркоров заявил, что Пригожин ему завидует, поэтому и критикует, передает НТВ.

«Если бы ему пришла эта мысль в голову, он первый бы свою Валерию облил бы *** (фекалиями), поверь мне, и не только, еще бы *** (помочился) там сверху, понимаешь. Если бы это ему Валерия разрешила» , –заявил Киркоров.

Пригожин заверил, что «никогда в жизни на подобный шаг не решился бы», так как «любит и уважает свою женщину, чтобы подобные вещи делать публично».

Как заявил Пригожин, Киркорова от его гнева спасло только вмешательство Валерии. Продюсер также отверг обвинения в зависти и ненависти к исполнителю. Пригожин заявил, что Киркоров, возможно, «так выражает свою любовь» к нему.

«Может быть, он меня ревнует к Валерии, вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии, не понимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня», – сказал продюсер.