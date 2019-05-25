Директор школы во Владивостоке высказалась о костюмированной вечеринке выпускников

Взгляд
25 мая, суббота  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
Разделы

Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

От видео из приморской школы перевозбудились по всей странеФото: кадр из видео
Заклеенные изолентой соски несовершеннолетних в очередной раз взбудоражили общественность. Кто-то требует принять срочные меры, кто-то – принять меры к тем, кто требует принятия мер. Журналисты нашли повод поговорить об альтернативных сексуальных практиках, ворчуны – о моральном облике подрастающего поколения. За всем этим в школьном БДСМ-инциденте не разглядели главного. Подробности...
Перейти а раздел…

Как глава МИД Испании строит карьеру на критике России

Жозеп Боррель повел себя по отношению к России крайне циничноФото: Javier Barbancho/Reuters
И. о. министра иностранных дел Испании заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы. Его слова выглядят тем более парадоксально, что совсем недавно он поругался из-за России с госсекретарем США. Означает ли это, что Испания вдруг настроилась на конфронтацию с нашей страной – и какое отношение к этому заявлению имеют выборы в Европарламент? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

БДСМ на выпускном честнее советских школьных скреп

Сергей Мардан, публицист
Логика советского выпускного была надежной, как фундамент под Чернобыльской АЭС. Твой жизненный горизонт был ясен и чист, хотя и однообразен, как квартал пятиэтажек. Сейчас же 17-летний с опаской выглядывает из-за школьных ворот. Подробности...
Обсуждение: 127 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 35 комментариев

    Как улучшилась жизнь в России за 10 лет

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:МИД отреагировал на решение трибунала по провокации в Черном море
            Трибунал по морскому праву поддержал Киев в деле о провокации в Черном мореВ Германии указали на опасность «грязной» российской нефтиПоявилось видео движения «поезда» спутников Илона МаскаЛидер голландской партии заподозрил Украину в организации атаки на Boeing MH17
            В МИД объяснили невозможность обмена Уилана на БутинуРоссия обсудила с Данией «спорные зоны» на шельфе в АрктикеВ Крыму ответили на слова главы генштаба ВСУ о потере полуостроваНТВ показал фильм-расследование о миллионерах-спонсорах Навального
            В России ответили на обидное заявление журналистки США об игре сборной«Град» решили превратить в «Торнадо»«Главный сержант» Российской армии оказался призракомСоловьев согласился встретиться с угрожавшим дать ему «леща» активистом

            Главная тема


            В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

            серия подскоков


            Российский ударный беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

            «плохой остаток СССР»


            Пушков ответил на слова главы генштаба ВСУ о «шоке» от Крыма

            Неоднозначная реакция


            Галкин и Лобода отреагировали на итоги шоу «Голос. Дети»

            Видео

            скандал дня


            Старшеклассник из Владивостока рассказал подробности скандальной вечеринки

            архипелаг Чагос


            Британию и США унизили в Индийском океане

            уличные бои


            Сирийские боевики приняли самоубийственное решение

            дипломатические перепалки


            Захарова высмеяла сделанное Макфолом «разоблачение» Симоньян

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            Актер Коломойского


            Андрей Бабицкий: Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

            Спецслужбы и общество


            Ирина Алкснис: Терроризму в России сломан хребет

            Жертвы психотренингов


            Сергей Худиев: Берегите мозг от взлома

            на ваш взгляд


            Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?

            Директор школы во Владивостоке высказалась о костюмированной вечеринке выпускников

            25 мая 2019, 14:32

            Текст: Алексей Дегтярев

            Версия для печати

            Директор школы во Владивостоке Галина Пугина прокомментировала скандальную видеозапись, на которой выпускники учреждения устроили костюмированную вечеринку.

            Пугина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» пояснила, что ролик был снят после официальной фотосессии для школьного альбома.

            «Они пригласили оператора, просто фотографировались на альбом, который получат после выпускного. А этот кусочек, как они мне объяснили, они разделись и решили немножко пошутить», – сказала директор.

            Она пояснила, что после инцидента ученики вместе с родителями приходили к ней и извинялись.

            «Многие выпускники говорили, что не подумали о последствиях. Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу. У них никаких мыслей не было о том, какие последствия могут быть. Все извинялись – и дети, и родители», – сказала Пугина.

            Кроме того, директор отметила, что информация об отчислении десятиклассника, который был на видео с огнетушителем, не соответствует действительности.

            «Никого не отчислил. У нас нет такой меры карательной – отчислять учеников. Его опросила полиция, это нарушение общественного порядка. Он приходил с мамой, обсудили, как же так. Он тоже посчитал это милой шуткой. Дети часто не понимают, что то, что они делают – это не шутки, это противоправное деяние», – пояснила Пугина.

            Она подтвердила сведения о том, что написала заявление об увольнении.

            «До седьмого числа пока работаю. А там –  ничего не знаю. Пока для меня все это очень тяжело, прошло только два дня, ещё всё это не переварено. Спасибо тем людям, которые заступаются, которые понимают, что здесь не очень наша вина, что мы не хотели этого», – добавила директор.

            В пятницу директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию после публикации скандальной видеозаписи с костюмированной вечеринкой выпускников. В свою очередь, различные ведомства начали проверки.

            Один из старшеклассников рассказал подробности костюмированной вечеринки.

            Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем виноваты выпускники, запечатленные на скандальном видео.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............