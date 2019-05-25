Директор школы во Владивостоке высказалась о костюмированной вечеринке выпускников

Директор школы во Владивостоке Галина Пугина прокомментировала скандальную видеозапись, на которой выпускники учреждения устроили костюмированную вечеринку.

Пугина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» пояснила, что ролик был снят после официальной фотосессии для школьного альбома.

«Они пригласили оператора, просто фотографировались на альбом, который получат после выпускного. А этот кусочек, как они мне объяснили, они разделись и решили немножко пошутить», – сказала директор.

Она пояснила, что после инцидента ученики вместе с родителями приходили к ней и извинялись.

«Многие выпускники говорили, что не подумали о последствиях. Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу. У них никаких мыслей не было о том, какие последствия могут быть. Все извинялись – и дети, и родители», – сказала Пугина.

Кроме того, директор отметила, что информация об отчислении десятиклассника, который был на видео с огнетушителем, не соответствует действительности.

«Никого не отчислил. У нас нет такой меры карательной – отчислять учеников. Его опросила полиция, это нарушение общественного порядка. Он приходил с мамой, обсудили, как же так. Он тоже посчитал это милой шуткой. Дети часто не понимают, что то, что они делают – это не шутки, это противоправное деяние», – пояснила Пугина.

Она подтвердила сведения о том, что написала заявление об увольнении.

«До седьмого числа пока работаю. А там – ничего не знаю. Пока для меня все это очень тяжело, прошло только два дня, ещё всё это не переварено. Спасибо тем людям, которые заступаются, которые понимают, что здесь не очень наша вина, что мы не хотели этого», – добавила директор.

В пятницу директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию после публикации скандальной видеозаписи с костюмированной вечеринкой выпускников. В свою очередь, различные ведомства начали проверки.

Один из старшеклассников рассказал подробности костюмированной вечеринки.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем виноваты выпускники, запечатленные на скандальном видео.