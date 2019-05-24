Старшеклассник из Владивостока рассказал подробности скандальной вечеринки

Один из старшеклассников школы №74 во Владивостоке рассказал подробности костюмированной вечеринки накануне последнего звонка, уточнив, что учащиеся против увольнения директора.

«Мальчик с огнетушителем – десятиклассник, так сказала одна из знакомых выпускниц. На следующий день, когда был последний звонок, мы спросили у директора, что с ним будет. Она сказала, что его выгоняют из этой школы. Девочке в полицейской форме выписали штраф за то, что она была с погонами», ­– рассказал ученик радиостанции «Говорит Москва».

Он также уточнил, что школьники «очень переживают по поводу этого и надеются на хорошее. Не хотят, чтобы учителя и директор увольнялись».

Собеседник пояснил, что «учителя были в шоке, когда увидели, что актовый зал весь в порошке из огнетушителя», но их реакция на костюмы «не была однозначно отрицательной».

«Выпускники оделись в то, что хотели, по традиции. Некоторые родители думают, что за это можно понести наказание, другие отзываются об этом скорее положительно, что ученики повеселились», – заключил он.

На ситуацию во владивостоксой школе обратили внимание и в Министерстве просвещения. «Мы видим много достойных примеров творческой активности школьников по всей стране... Но проявления, подобные данному случаю, не имеют с этим ничего общего и способны скорее оскорбить педагогический коллектив», – сказал пресс-секретарь Андрей Емельянов РИА «Новости».

Напомним, директор одной из школ Владивостока написала заявление об увольнении по собственному желанию после публикации скандальной видеозаписи с костюмированной вечеринкой выпускников. В свою очередь, различные ведомства начали проверки.

Диана Гурцкая, комментируя ситуацию газете ВЗГЛЯД, назвала произошедшее свидетельством провала воспитательной работы.