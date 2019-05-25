В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

Заклеенные изолентой соски несовершеннолетних в очередной раз взбудоражили общественность. Кто-то требует принять срочные меры, кто-то – принять меры к тем, кто требует принятия мер. Журналисты нашли повод поговорить об альтернативных сексуальных практиках, ворчуны – о моральном облике подрастающего поколения. За всем этим в школьном БДСМ-инциденте не разглядели главного.

Предшествующий последнему звонку так называемый день самоуправления в 74-м среднем общеобразовательном учебном заведении города Владивостока 11-классники сопроводили флешмобом у входа в родную школу.

Кто-то пытается танцевать, кто-то прыгает под музыку, кто-то распылил огнетушитель. Имеется девочка в полицейском костюме, имеются мальчики в масках зайцев, в подтяжках и черными крестами на сосках. Имеющегося оказалось достаточно, чтобы в ситуацию вмешались приморский департамент образования и владивостокское УМВД. Инициировано служебное расследование, проводится внутренняя проверка.

Налицо очередной бессмысленный скандал, спровоцированный публикацией видео где-то в интернете. Очередной хайп ради хайпа, в рамках которого одни переживают за духовные скрепы, а другие кричат о засилье мракобесия.

Если бы не летние каникулы, скандал наверняка вызвал бы аналогичные флешмобы и другие знаки солидарности в школах от Владивостока до Калининграда, но накануне ЕГЭ всем заинтересованным сторонам не до того, так что, наверное, обойдется.

Скандал кажется особенно бессмысленным с учетом, что почти все его акторы и ключевые вовлеченные лица абсолютно правы в своих оценках и действиях. Ну, почти все.

В региональном департаменте образования заявили, что подобное поведение учеников на территории школы недопустимо. Собственно, ничего другого там заявить и не могли.

Разумеется, этот разговор не о БДСМ-практиках в среде несовершеннолетних. Это разговор об обычном для такого возраста дуракавалянии и пародировании того, что было увидено в интернете – клипы, концерты, «Евровидение» в конце концов. Однако речь при этом все-таки идет о средней школе, а департамент образования призван следить, чтобы стилистика такого рода оставалась за ее стенами, потому что перебор. Отсюда и разъяснительная работа, инициированная ведомством.

Правы в УМВД, где, в свою очередь, инициировали проверку (если, конечно, исходить из того, что более важных дел и актуальных проблем в УМВД в тот день не было). За незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов закон предусматривает административную ответственность. Следовательно, проверка так или иначе обоснована. Главное теперь – не переусердствовать.

Запрет на ношение полицейской формы был придуман потому, что рядовой гражданин, обнаруженный в полицейской форме где-нибудь на улице, может быть участником преступления посерьезнее – от мошенничества до бандитизма. Такой человек должен вызывать подозрения, а у подозрений должно быть юридическое обоснование. Но наш случай, очевидно, совсем другого рода. О преступлении речи не идет, а доводы о «чести мундира», который можно купить в магазине спецодежды (что и сделали школьники), в данном случае звучат глуповато.

Права директор школы, в сердцах написавшая заявление об увольнении, но потом, по информации местного депутата, передумавшая. Она, конечно, «недосмотрела», но крайне сложно «досмотреть» за тем, что от тебя специально скрывают. Со стороны школьников это была провокация в стиле «сюрприз!» - заведомо непредсказуемое явление, если не обыскивать на входе все рюкзаки и мешки со сменкой.

Правы сами школьники – со своей стороны и со своей точки зрения. С их стороны это культурный вызов и фига, которую достали из кармана по случаю «дня самоуправления». Фига оказалась задорной, но при том – абсолютно безобидной. Да, это подростковый бунт, но вполне игрушечный и ничуть не страшный. Если бы все подростковые бунты были столь же карнавальными и вегетарианскими, их никто не считал бы проблемой.

Условная Леди Гага как творческий образец в таких случаях подходит значительно лучше, чем стандартная школьная сценка на тему Великой Отечественной войны – или что там хотела увидеть оскорбленная патриотическая общественность вместо в прыжков в подтяжках на голое тело? Великая Победа 1945-го совсем не та тема, которую можно подавать через подростковый трэш в рамках пятиминутки управляемого безумия, а современная поп-культура – как раз та самая.

В целом получилось бодренько, с огоньком. «В последний путь», куда их не со зла отправил мэр Владивостока, школьники явно не собираются – и это тоже хорошая новость. А если кого-нибудь из них за этот флешмоб родители лишат сладкого, то и родители в своем праве (тут, как и в случае УМВД, главное не переусердствовать).

Удивительно, но применительно к данном инциденту права даже Ксения Собчак, а это с ней случается не так уж часто. «Ну пошалили подростки перед выпускным, неужели это такая серьезная проблема?» – обратилась она к возмущенной стороне. Да, на серьезную проблему произошедшее никак не тянет – и очень хорошо, что у нас сейчас нет проблем посерьезнее.

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Итак, все тут правы, «все здесь молодцы». Ну, почти все. Все действуют исходя из своих профессиональных нормативов, из своего возраста, из своего положения. Из того, что речь все-таки идет о средней школе, и из того, что это игрушечный «день самоуправления», который превратился в столь же игрушечный «праздник непослушания».

В омской школе примерно в то же время на участвовавших в праздничном концерте выпускников с потолка сцены обвалилась штукатурка. Но уровень накала реакции в блогах несопоставим с БДСМ-флешмобом.

Скандал с мальчиками-зайчиками раскручивается как будто сам по себе, несмотря на отсутствие не только пострадавших, но и четко сформулированной проблемы. Обсуждающие его люди и СМИ высказывают на его счет собственное мнение – и тоже находятся в своем праве вне зависимости от того, о чем это мнение – об «извращенцах» или о «мракобесах».

Но то, что проблема недосформулирована, действительно плохо. Потому что проблема есть. Просто, как это часто бывает, за деревьями не увидели леса – слишком уж отвлеклись на подростковые соски, заклеенные изолентой.

Распылять ради шоу огнетушитель – это абсолютно недопустимо. Это строго противоречит базовым правилам безопасности, которые в стенах школы должны соблюдаться неукоснительно.

Потому что. И оправдания не принимаются.

За этот конкретный огнетушитель нужно, фигурально выражаясь, надрать конкретные уши. А потом провести действительно важную разъяснительную работу о том, как и в каких случаях нужно пользоваться огнетушителем – устройством, не имеющим никакого отношения к сценическому реквизиту.

А в остальном – с праздником, дорогие выпускники! Учитель вас проводит до угла, а кому который угол достанется, зависит от адекватности ваших родителей.